Um dia após temporal, SP tem 77 mil imóveis sem luz; Cotia cancela aulas

Na capital, 53.409 mil pessoas estavam sem energia na tarde de hoje, o equivalente a 0,92 % dos clientes. Ontem, segundo a Enel, os bairros mais afetados pela queda de luz foram Pinheiros, Parelheiros, Tucuruvi, Lapa e Vila Andrade.

Mais de 700 chamados para queda de árvores foram feitos pelos bombeiros ontem na capital. A cidade também teve 27 chamados para desabamentos e outros 21 para enchentes.

A cidade de Cotia, a 45 km de São Paulo, suspendeu as aulas em toda a rede municipal por causa dos danos da chuva. Segundo o município, o dia de hoje será voltado a vistorias técnicas e análise de condições de funcionamento das escolas, que estão com "goteiras e queda parcial de forros".

Tempo melhora a partir de hoje no estado, mas há alerta para baixas temperaturas. Há risco de garoa, mas não há projeção de temporal como o de ontem no estado. A capital entrará em alerta de baixas temperaturas às 8h55 por causa de uma massa de ar frio de origem polar, que vai deixar as mínimas próximas aos 10ºC até o fim de semana.

Clientes reclamam de falta de energia

O humorista Evandro Rodrigues, conhecido pela participação no grupo Barbixas, é um dos clientes que seguem sem luz após o temporal. Ele voltou a São Paulo após uma viagem internacional e encontrou o prédio sem energia. "Nada como um choque de realidade", disse em um vídeo publicado no Instagram. Ele foi a uma academia para tomar banho.