Um dia após temporal, SP tem 77 mil imóveis sem luz; Cotia cancela aulas

São Paulo ainda se recupera de um temporal que atingiu o estado na tarde de ontem, derrubando árvores, causando alagamentos e deixando pessoas sem energia.
O que aconteceu
Mais de 77.626 mil imóveis seguiam sem luz na Grande São Paulo às 19h52 de hoje, segundo a Enel. O número chegou a 900 mil ontem.
Cajamar, que chegou a ter 80% dos clientes sem luz na tarde de ontem, tinha na noite de hoje 5,88 %. O número é equivalente a 2.751 pessoas sem energia elétrica.
Na capital, 53.409 mil pessoas estavam sem energia na tarde de hoje, o equivalente a 0,92 % dos clientes. Ontem, segundo a Enel, os bairros mais afetados pela queda de luz foram Pinheiros, Parelheiros, Tucuruvi, Lapa e Vila Andrade.
Mais de 700 chamados para queda de árvores foram feitos pelos bombeiros ontem na capital. A cidade também teve 27 chamados para desabamentos e outros 21 para enchentes.
A cidade de Cotia, a 45 km de São Paulo, suspendeu as aulas em toda a rede municipal por causa dos danos da chuva. Segundo o município, o dia de hoje será voltado a vistorias técnicas e análise de condições de funcionamento das escolas, que estão com "goteiras e queda parcial de forros".
Tempo melhora a partir de hoje no estado, mas há alerta para baixas temperaturas. Há risco de garoa, mas não há projeção de temporal como o de ontem no estado. A capital entrará em alerta de baixas temperaturas às 8h55 por causa de uma massa de ar frio de origem polar, que vai deixar as mínimas próximas aos 10ºC até o fim de semana.
Clientes reclamam de falta de energia
O humorista Evandro Rodrigues, conhecido pela participação no grupo Barbixas, é um dos clientes que seguem sem luz após o temporal. Ele voltou a São Paulo após uma viagem internacional e encontrou o prédio sem energia. "Nada como um choque de realidade", disse em um vídeo publicado no Instagram. Ele foi a uma academia para tomar banho.
Outros usuários foram ao X desabafar sobre a falta de energia. "Passei 20h sem energia elétrica. Realmente, a Enel é o puro 'estrume'. Fazia anos que eu não ficava mais de 4h sem energia lá no interior. Foi só eu vir para a maior capital do hemisfério sul, que me senti no Brasil de 2001", escreveu um homem.
Uma usuária disse que está a mais de 20 horas sem energia em Perus, zona noroeste da capital. "A cada ligação que a população faz, é informado um horário diferente".
Enel diz que 75% dos clientes tiveram serviço recuperado na capital. "No momento, nossas equipes atuam, principalmente, em casos complexos, que envolvem a queda de árvores e exigem obras para reconstrução da rede", afirmou, em comunicado.
