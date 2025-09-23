Carro que pode ter sido usado na execução de advogada é achado carbonizado

A Polícia Civil de Minas Gerais localizou o provável carro usado para assassinar a advogada Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, morta a tiros na manhã de ontem, em Belo Horizonte.

O que aconteceu

Carro foi encontrado carbonizado no bairro Juliana, na região norte da capital mineira. O veículo foi incendiado e abandonado pelos suspeitos do crime.

Polícia acredita que esse é o mesmo automóvel usado pelos criminosos para matar Kamila. Os investigadores conseguiram identificar a placa do veículo e disseram se tratar do mesmo modelo e cor do carro utilizado no homicídio. Não foi revelado no nome de quem o veículo está registrado.