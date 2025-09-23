'Copan de BH': síndica ré por danos ao prédio deixa cargo após 40 anos

Nova eleição pode mudar a chapa da síndica e está marcada para ocorrer no próximo dia 30 de setembro (terça-feira), às 10h. O edital, obtido pelo UOL, discorre que a assembleia terá a eleição para os cargos de síndico, subsíndico, conselheiro fiscal, entre outros postos administrativos, além de abordar temas da vida no edifício.

Após a saída de Maria, gerente do prédio e também subsíndico assumiu interinamente a administração e deve se candidatar ao posto. Manoel Freitas, que trabalha no edifício há 20 anos e é membro da chapa de Maria, não respondeu aos questionamentos da reportagem, mas Assrauy disse que a candidatura deve ser o "caminho natural". Até o momento, não há informações sobre outros candidatos ou chapas na disputa.

Sob anonimato, um morador disse ao UOL que não há motivo para convocação da eleição agora, visto que já há um novo síndico. Na avaliação do morador, o edifício busca se adiantar e evitar que a justiça nomeie um interventor, caso Manoel seja afastado. Ele também reclamou que a assembleia seja em um dia da semana, no período matutino, dificultando a presença.

"Horário não é bom para quase ninguém", conta outro condômino. Um terceiro também reclamou que é difícil organizar uma chapa faltando uma semana para a eleição.

Processo judicial

Maria e Manoel são réus em um processo por possível omissão na conservação do Edifício JK, tombado em 2022. Na denúncia, realizada no ano passado, o Ministério Público de Minas Gerais apontou que a falta de ação causou danos ao patrimônio cultural e indicou a ausência de documentos como o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) do prédio. Por isso, o órgão solicitou ao judiciário o afastamento da dupla dos seus respectivos cargos e a nomeação de um administrador judicial por 120 dias.