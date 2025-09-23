Mulher que se arrependeu consegue mudar nome da filha após ir à Justiça

O pedido, no entanto, foi negado pelo 28º Registro Civil das Pessoas Naturais. A família precisou entrar com um processo judicial para que a solicitação fosse atendida. "Entramos com o processo na 2ª Vara [de Registros Públicos] de São Paulo, onde o juiz responsável deu a sentença bem rápido e determinou que o cartório deveria fazer a troca do nome porque fizemos tudo conforme a lei", disse Caroline ao UOL. A decisão favorável à família foi tomada pelo juiz Evandro Lambert de Faria na última quarta-feira.

Caroline e Tiago já solicitaram a certidão de nascimento com o nome atualizado, e o documento deve ser entregue na próxima sexta-feira. Segundo a empresária, o casal precisou pagar novamente uma taxa cartorária para a emissão da certidão, no valor de R$ 113,05. Ao UOL, a Arpen/SP (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo) afirmou que os cartórios "não têm liberdade para decidir se cobram ou não pelos atos que realizam". "Todos os valores cobrados são fixados por lei estadual e fiscalizados pelo Poder Judiciário, por meio da Corregedoria Geral da Justiça. Neste caso, não houve determinação de ato gratuito", diz a associação.

Em nota oficial enviada ao UOL, a Arpen/SP confirmou que o pedido da família foi aprovado em ação judicial. Veja abaixo a nota da Arpen/SP na íntegra:

A Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo - ARPEN-SP e o 28º Registro Civil das Pessoas Naturais, em conjunto, emitem esta Nota Pública à imprensa a fim de esclarecer que a alteração de nome da criança, filha da senhora Caroline Aristides, foi deferida em ação judicial autônoma, em processo judicial, no qual não houve a participação do 28º Registro Civil como parte.

Destaca-se, ainda, que a sentença judicial não foi proferida pela E. Corregedoria dos cartórios extrajudiciais da capital, mas sim por juiz de direito, no âmbito de ação judicial, sendo que referida decisão judicial não analisou a conduta do 28º Registro Civil nem a aplicação da norma pelo 28º Registro Civil.

Conforme notas públicas emitidas anteriormente sobre o caso, a devolutiva apresentada pelo 28º Registro Civil, negando a alteração de nome, teve por fundamento o artigo 55, §4º, da Lei de Registros Públicos, o qual, conforme a letra da lei, exige a apresentação de uma contestação ou oposição fundamentada por aquele genitor que não participa do ato de registro.