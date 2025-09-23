Ex-detento é perseguido e morto a tiros após sair de audiência em MG; veja

Um ex-detento de 25 anos foi morto a tiros na tarde de ontem, em Divinópolis (MG), pouco tempo depois de deixar uma audiência no Fórum da cidade.

O que aconteceu

Phelipe Junio Carvalho Assulino foi executado pouco tempo após deixar o fórum. O crime foi registrado por câmeras de segurança e as imagens mostram o momento em que o carro dele é perseguido e interceptado por outro veículo.

Na sequência, três homens desceram armados do carro e efetuaram diversos disparos. Phelipe ainda tentou fugir correndo, mas foi alvejado e morreu no local.