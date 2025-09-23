Tráfico e assassinato: como a Baixada Santista virou 'ninho' do PCC

O que aconteceu

A trajetória do PCC mostra como a Baixada passou de apoio logístico a "ninho do tráfico". A facção surgiu após o massacre do Carandiru, quando presos foram transferidos para Taubaté e criaram o Primeiro Comando da Capital com o discurso de proteger a massa carcerária da opressão do Estado. Segundo a desembargadora Ivana David, especialista em facções criminosas, "o sistema era degradante: presos amontoados em distritos policiais, sem comida, roupa ou atendimento médico".

Nos anos 2000, o PCC saiu das prisões para consolidar o domínio das ruas. Em 2003, mandou matar o juiz Antônio José Machado Dias, conhecido como "Machadinho", corregedor de presídios em Presidente Prudente, após decisões que contrariaram a facção. Em 2006, organizou ataques coordenados em São Paulo, que marcaram a virada para a atuação de rua e mostraram sua capacidade de desafiar o Estado.

O grupo estruturou rotas que ampliaram sua influência. A chamada "rota caipira" passou a trazer cocaína da Bolívia e da Colômbia, além da maconha do Peru, considerada de maior qualidade. "O Brasil não produz um grama de cocaína, mas virou o segundo maior consumidor do mundo", afirmou Ivana.

A Baixada se tornou peça-chave nesse processo. A geografia de morros e mangues ofereceu esconderijo, semelhante ao que ocorreu no Rio de Janeiro, enquanto o Porto de Santos, maior da América Latina, funcionou como porta de saída para drogas. Para garantir acesso às rotas marítimas, o PCC se instalou em comunidades de Cubatão e Guarujá, expandindo depois o domínio para São Vicente e Praia Grande. "Não só o morro, como o mangue também sempre serviu de espaço de proteção, de esconderijo para o crime organizado", explicou Ivana, que foi juíza corregedora dos presídios paulistas.

Porta de saída de drogas

O Porto de Santos se tornou a principal porta de saída de drogas. Segundo o Ministério Público de São Paulo, até o ano passado o Porto de Santos concentrava perto de 60% da cocaína destinada ao mercado europeu.