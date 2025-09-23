MP admite falha e TJ anula sentenças de réus por morte de Djidja Cardoso

O Tribunal de Justiça do Amazonas anulou parcialmente, ontem, parte do processo contra os réus pela morte da empresária e ex-sinhazinha do boi Garantido, Djidja Cardoso, por reconhecer que houve vício no processo legal que impediu a ampla defesa dos réus. Entre os julgados estão Cleusimar de Jesus Cardoso e Ademar Farias Cardoso Neto, mãe e irmão de Djidja.

O que aconteceu

Decisão inclui as sentenças impostas aos réus após o Ministério Público do Amazonas reconhecer falha. A promotoria admitiu que houve cerceamento de defesa porque os laudos periciais das substâncias ilícitas apreendidas foram anexados de forma tardia aos autos, sem prazo para manifestação dos advogados de defesa.

Defesa também argumentou que laudo apontou quantidade ínfima de cetamina. Os advogados reforçam que os acusados são apenas usuários da substância, não traficantes, como apontou a promotoria. O uso da droga sintética teria provocado a morte de Didja.