MP-RJ denuncia cinco pessoas por atentado contra bicheiro Vinicius Drumond

Atiradores seguiram Vinícius até a altura da estação BRT Ricardo Marinho, na avenida das Américas, no Rio. Eles efetuaram dezenas de disparos, mas, de acordo com a denúncia, o homicídio não foi consumado devido à blindagem do carro.

Policial Deivyd Bruno ajudou no planejamento e resgatou comparsas após atentado, segundo a denúncia. Rafael Ferreira teria monitorado a vítima; Luís César e Adriano Carvalho participaram do planejamento e deram cobertura ao ataque; e Jorge Affonso atuou no planejamento, monitoramento e apoio à execução no dia do crime.

Tentativa de homicídio teria relação com a contravenção, apontam as investigações. Filho do falecido contraventor Luizinho Drumond, Vinícius é considerado seu principal sucessor e apontado como integrante da nova cúpula do jogo do bicho, ao lado de Adilson Oliveira Coutinho Filho e Rogério de Andrade.

Apurações foram desmembradas e seguem em andamento para responsabilizar o mandante e outros envolvidos no crime. A ação penal foi recebida pela 1ª Vara Criminal da Capital.

UOL entrou em contato com o MP-RJ e a Polícia Civil para saber se os cinco suspeitos estão presos. Se houver resposta, o texto será atualizado. A reportagem também tenta localizar a defesa dos denunciados. O espaço está aberto para manifestação.