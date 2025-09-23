Assine UOL
Cotidiano

MP-RJ denuncia cinco pessoas por atentado contra bicheiro Vinicius Drumond

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Vinicius Drumond, bicheiro do Rio de Janeiro
Vinicius Drumond, bicheiro do Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Redes sociais

O MP-RJ denunciou cinco pessoas pelo atentado contra o bicheiro Vinicius Drumond, ocorrido em julho deste ano. As informações foram divulgadas hoje pelo órgão.

O que aconteceu

Foram denunciados à Justiça: Adriano Carvalho de Araújo; o policial militar Deivyd Bruno Nogueira Vieira, conhecido como Piloto; Jorge Affonso Martins de Assis; o ex-policial militar Luís César da Cunha, o Madimbu; e Rafael Ferreira Silva, apelidado de Cachoeira.

Suspeitos atuaram em conjunto com executores, diz MP. Investigação aponta que eles foram responsáveis pelo planejamento do crime, monitoramento da vítima e cobertura durante o ataque.

Atiradores seguiram Vinícius até a altura da estação BRT Ricardo Marinho, na avenida das Américas, no Rio. Eles efetuaram dezenas de disparos, mas, de acordo com a denúncia, o homicídio não foi consumado devido à blindagem do carro.

Policial Deivyd Bruno ajudou no planejamento e resgatou comparsas após atentado, segundo a denúncia. Rafael Ferreira teria monitorado a vítima; Luís César e Adriano Carvalho participaram do planejamento e deram cobertura ao ataque; e Jorge Affonso atuou no planejamento, monitoramento e apoio à execução no dia do crime.

Tentativa de homicídio teria relação com a contravenção, apontam as investigações. Filho do falecido contraventor Luizinho Drumond, Vinícius é considerado seu principal sucessor e apontado como integrante da nova cúpula do jogo do bicho, ao lado de Adilson Oliveira Coutinho Filho e Rogério de Andrade.

Apurações foram desmembradas e seguem em andamento para responsabilizar o mandante e outros envolvidos no crime. A ação penal foi recebida pela 1ª Vara Criminal da Capital.

UOL entrou em contato com o MP-RJ e a Polícia Civil para saber se os cinco suspeitos estão presos. Se houver resposta, o texto será atualizado. A reportagem também tenta localizar a defesa dos denunciados. O espaço está aberto para manifestação.

Siga UOL Notícias no

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.