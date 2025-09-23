Nessa pizzaria em SP, evangélicos encontram culto e louvor enquanto comem

Louvor, pizza e "mover de Deus"

A proposta é oferecer um ambiente de lazer para o público evangélico, que, na visão dos donos, tem poucas opções de entretenimento. Assim nasceu o "Louvorzão com Pizza", evento que combina música gospel com o cardápio da casa.

Os cultos musicais acontecem em um sábado a cada dois meses, sempre das 20h às 22h, com apresentações de cantores escolhidos pelos proprietários. "O Louvorzão com Pizza não é só um evento, é um mover de Deus que une fé, família, amizade e boa comida no calor do forno a lenha", afirma Wallace.

Mesmo durante o culto, a pizzaria continua funcionando normalmente: os pedidos são feitos, servidos e pagos pelos clientes. "Quem vem chega cedo, fica até o final e muitas vezes consome menos do que em dias normais de movimento", explica. Para ele, o verdadeiro retorno é o aumento do público. "Cada pessoa que participa acaba trazendo mais dez em outra oportunidade."

Apesar de a maioria ser evangélica, a pizzaria já recebeu visitantes que não esperavam o evento, mas permaneceram. "Já tivemos clientes que vieram só para comer pizza e acabaram ficando para o louvor", relata.

Cardápio com referências bíblicas

A identidade evangélica da pizzaria também está no cardápio. Entre os itens, lanches com nomes de personagens bíblicos, como o hambúrguer Davi e o Golias. A pizza mais vendida é a "Pentecostal", feita com calabresa, cebola e mussarela.