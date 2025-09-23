Desvio de R$ 147 milhões em um dia: golpe com Pix envolve influenciador

Dois suspeitos de envolvimento em fraudes que movimentaram cerca de R$ 147 milhões via Pix foram presos na manhã de hoje em São Paulo pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), da Polícia Civil. O influenciador Gabriel Spalone está entre os alvos e segue foragido.

O que aconteceu

Golpe foi dado no mesmo dia e atingiu banco em fevereiro deste ano. A instituição identificou centenas de transferências via Pix que somaram R$ 146.593.142,28. Conforme a polícia, "boa parte" dos valores foi estornada, mas houve "prejuízo efetivo". As vítimas da fraude foram o banco e empresas que perderam dinheiro após transferências feitas pelos golpistas.

Criminosos usaram credencial de prestadora de serviço para desviar valores, segundo a polícia. Outras dez contas no mesmo banco receberam o dinheiro, na manobra chamada de "Pix indireto". Os investigadores identificaram os responsáveis pela estrutura usada para o desvio e a utilização da credencial, informou a polícia, em nota.