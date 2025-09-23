Desvio de R$ 147 milhões em um dia: golpe com Pix envolve influenciador

Dois suspeitos de envolvimento em fraudes que movimentaram cerca de R$ 147 milhões via Pix foram presos na manhã de hoje em São Paulo pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), da Polícia Civil. O influenciador Gabriel Spalone está entre os alvos e segue foragido.
O que aconteceu
Golpe foi dado no mesmo dia e atingiu banco em fevereiro deste ano. A instituição identificou centenas de transferências via Pix que somaram R$ 146.593.142,28. Conforme a polícia, "boa parte" dos valores foi estornada, mas houve "prejuízo efetivo". As vítimas da fraude foram o banco e empresas que perderam dinheiro após transferências feitas pelos golpistas.
Criminosos usaram credencial de prestadora de serviço para desviar valores, segundo a polícia. Outras dez contas no mesmo banco receberam o dinheiro, na manobra chamada de "Pix indireto". Os investigadores identificaram os responsáveis pela estrutura usada para o desvio e a utilização da credencial, informou a polícia, em nota.
Além dos três mandados de prisão, a Operação Dubai cumpre quatro de busca e apreensão, todos em São Paulo. Os imóveis ficam na Vila Leopoldina (zona oeste), no Jardim Morumbi, no Jardim Ampliação (ambos na zona sul) e na Vila Santo Henrique (zona leste).
Suspeitos respondem por furto mediante fraude e associação criminosa. Eles foram levados para a sede da DCCiber (Delegacia de Fraudes Contra Instituições Financeiras Praticadas por Meios Eletrônicos), no centro da capital.
Influenciador Gabriel Spalone é procurado por envolvimento no esquema
Gabriel Spalone, 29, teve prisão decretada, mas não foi localizado, conforme apurado pelo UOL. Ele é dono da Dubai Cash e da Next Trading Dubai, fintechs de pagamentos e investimentos.
Suspeito tem 843 mil seguidores no Instagram e 145,6 mil no TikTok. O perfil dele no Instagram aparece como privado na manhã de hoje. Nas redes sociais, ele compartilha sua rotina de investidor morando em Dubai, nos Emirados Árabes.
Defesa de Spalone alega inocência. Em nota, o advogado Eduardo Maurício afirmou que Spalone é "um empresário idôneo" e "inocente de todas as suspeitas de crime". O advogado disse ainda que seu cliente não foi intimado formalmente para prestar qualquer esclarecimento, nem comunicado quanto à existência de um mandado de prisão. Ele afirmou que o influenciador vai colaborar com a investigação.
