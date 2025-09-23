Presidente da Império, em SP, é preso em operação contra tráfico de drogas

Grupo é suspeito de montar estrutura logística para movimentar a droga dentro do Brasil e enviá-la à Europa. Os suspeitos também trabalhavam lavando o dinheiro ilícito em áreas "formais" do mercado, como restaurantes.

Até as 11h de hoje, 12 mandados de prisão tinham sido cumpridos pela operação. Dez deles em São Paulo, nas capital, no Guarujá, em Praia Grande e na cidade de Leme. Outro mandado foi cumprido em Barcarena (PA) e outro em Aparecida de Goiânia (GO).

Dinheiro e relógios de luxo estão entre itens apreendidos nas casas dos suspeitos. O valor de dinheiro apreendido ainda não foi divulgado pela polícia, mas joias também foram recolhidas durante o cumprimento dos mandados.

Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em casa de suspeito em operação contra tráfico internacional de drogas Imagem: PF/Divulgação

Investigações sobre o caso começaram em 2021, após 458 quilos de cocaína serem apreendidos em um porto de Barcarena (PA). A droga, escondida em uma carga de quartzo, tinha como destino final a cidade de Rotterdam, na Holanda.

Os mandados foram emitidos pela 4ª Vara Federal de Belém, mas são cumpridos com ajuda da Receita Federal e da Polícia Militar. A operação é da Polícia Federal.