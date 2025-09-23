Assine UOL
Cotidiano

Tocantins: prefeita nomeia pai, madrasta, cunhada e tio; MP pede exoneração

Colaboração para UOL
Prefeita Thaynara de Melo Moura (DEM) nomeou parentes para cargos da Prefeitura de Alvorada
Prefeita Thaynara de Melo Moura (DEM) nomeou parentes para cargos da Prefeitura de Alvorada Imagem: Reprodução/ Instagram Prefeitura de Alvorada

O Ministério Público do Tocantins determinou que a prefeita de Alvorada, Thaynara de Melo Moura (DEM), exonere sete parentes nomeados para cargos públicos em até dez dias, por suspeita de nepotismo.

O que aconteceu:

O Ministério Público listou sete nomeações como irregulares, todas envolvendo parentes da prefeita. O documento, assinado em 17 de setembro pelo promotor André Felipe Santos Coelho, cita o pai da prefeita, Alan Geraldo Moura, como secretário de Infraestrutura; a madrasta, Odenildes Rocha Gomes, como secretária de Assistência Social; a cunhada, Karen Muniz Marques, como controladora-geral; o tio, Gilmendes de Souza Fernandes, como diretor de Esportes; e duas tias, Nilvana Melo e Cristina França Melo, contratadas na área da Educação. Também foi incluída Liandra Viana Rosa, esposa do secretário municipal de Saúde, que ocupa o cargo de farmacêutica.

Segundo o MP, não houve comprovação de qualificação técnica compatível com os cargos. O órgão afirma que as nomeações afrontam os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição. Em caso de descumprimento, pode ser ajuizada ação civil pública por improbidade administrativa, com pedido de exoneração imediata e comunicação aos Tribunais de Contas.

O que diz a prefeitura

A gestão não confirmou se vai exonerar os servidores. Em resposta, afirmou apenas que recebeu a recomendação, está avaliando juridicamente e apresentará manifestação ao MP dentro do prazo, acompanhada da documentação exigida. A prefeitura declarou ainda compromisso com a transparência e a boa aplicação dos recursos públicos.

Leia a nota da prefeitura na íntegra:

"A Prefeitura de Alvorada, por meio da prefeita Thaynara de Melo Moura, vem esclarecer sobre a recomendação expedida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO), relativa à análise de vínculos familiares de servidores que ocupam cargos de confiança ou funções técnicas no âmbito da administração municipal.

Em respeito às instituições e aos princípios constitucionais que norteiam a gestão pública, a Prefeitura informa que recebeu a recomendação e está avaliando, com sua assessoria jurídica e administrativa, todas as medidas cabíveis para assegurar o pleno cumprimento da legislação vigente, em especial os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência.

Reafirmamos que a atual gestão tem como compromisso a transparência, o respeito às normas legais e a boa aplicação dos recursos públicos, sempre buscando garantir que os serviços prestados à população de Alvorada sejam realizados com qualidade e responsabilidade.

Por fim, a Prefeitura reitera que, dentro do prazo estabelecido, apresentará ao Ministério Público do Tocantins a devida manifestação, acompanhada da documentação necessária, reafirmando sua disposição em dialogar e cooperar com os órgãos de controle, de modo a evitar qualquer irregularidade e preservar o interesse público".

Violação de deveres

O MP afirma que o nepotismo afronta os princípios da moralidade e da impessoalidade. O documento cita o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), que considera improbidade a violação de deveres funcionais.

O STF consolidou o entendimento por meio da Súmula Vinculante 13. O texto veda a nomeação de cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau da autoridade nomeante, ou de servidor em cargo de direção ou assessoramento, para funções de confiança na administração pública.

A recomendação também citou precedentes recentes. No RE 579.951, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que a vedação decorre diretamente da Constituição. Já as Reclamações 22.339 (relator Edson Fachin) e 63.438 (relator Dias Toffoli) reforçaram os limites mesmo em cargos de natureza política, quando há ausência de qualificação, fraude à lei ou desvio de finalidade.

Continua após a publicidade

O parecer também citou juristas para reforçar a ilegalidade das nomeações. O procurador Emerson Garcia define o chamado nepotismo cruzado como "forma engenhosa de contornar a proibição direta, criando rede de favorecimentos mútuos". Já a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma que o nepotismo, em qualquer modalidade, é incompatível com a gestão pública porque substitui o critério do mérito por relações pessoais, comprometendo a eficiência e a imparcialidade.

Medidas de prevenção

O órgão também exigiu medidas de prevenção. O município deve adotar mecanismos de controle interno para impedir novas nomeações irregulares e exigir comprovação mínima de qualificação técnica em cargos de confiança ou funções técnicas.

O MP exige regras internas para coibir o nepotismo. A Promotoria afirma que não basta apenas exonerar os atuais servidores: é necessário estruturar mecanismos permanentes que garantam a observância dos princípios constitucionais e da Súmula Vinculante 13 do STF.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.