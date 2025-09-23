'Sensação de montanha-russa': voo de SC a SP tem turbulência após granizo

Passageiros de um voo da Latam que decolou de Chapecó (SC) para o aeroporto de Guarulhos (SP) no domingo se assustaram com uma forte turbulência que balançou o avião durante uma tempestade.

O que aconteceu

Avião passou por um episódio de colisão com granizo chamado de Hail Strike na manhã do domingo. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a instabilidade na aeronave e o nervosismo de alguns passageiros.

Turbulência começou logo após voo terminar a decolagem e se estabilizar no ar, afirmou passageira. Em vídeo enviado ao UOL, Eloísa Vani afirmou que a tripulação avisou aos passageiros que permenecessem com cintos afivelados por risco de turbulência.