Arquiteto chinês e cineastas brasileiros morrem em acidente de avião em MS

Um avião de pequeno porte com quatro pessoas caiu no fim da tarde de ontem em Aquidauana, na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul. As vítimas são o arquiteto chinês Kongjian Yu, dois cineastas brasileiros e o piloto da aeronave.

O que aconteceu

Todos os ocupantes da aeronave morreram no local, segundo os bombeiros. As causas do acidente, que aconteceu às 18h30, ainda serão investigadas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foi enviado para periciar a cena do acidente, assim como a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

O avião caiu em uma área rural perto de uma fazenda. Não há até o momento detalhes sobre de onde o avião teria partido nem qual era o destino dele.