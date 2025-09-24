Arquiteto chinês e cineastas: quem são vítimas de acidente no Pantanal

Veja quem são os mortos
- Kongjian Yu. O arquiteto é criador do modelo de "cidades-esponja", no qual grande centros urbanos são desenhados e readaptados para serem capazes de absorver um grande volume de água. Yu também era professor da Universidade de Pequim e diretor do escritório de arquitetura paisagística Turenscape. Ele fez doutorado na Harvard Graduate School of Design em 1995, era professor e reitor da Faculdade de Arquitetura e Paisagismo da Universidade de Pequim e Membro Honorário Internacional da Academia Americana de Artes e Ciências e atuava contra a deterioração urbana.
- Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz. O brasileiro era cineasta especializado em produção de documentários. Em 2007, fundou a própria produtora, a Olé Produções, com foco em desenvolvimento, produção e direção de documentários e formatos de não-ficção. Entre as produções assinadas pela produtora estão "O Bixiga é Nosso", sobre a histórica da comunidade afrodescendente no histórico bairro no centro de São Paulo, e "Futebóis", sobre a presença feminina em times brasileiros.
- Rubens Crispim Jr. Diretor de fotografia nascido em São Paulo, ele se formou em artes plásticas pela Universidade de São Paulo e trabalhava com audiovisual há 20 anos. Ele também era um dos donos da produtora Poseidos, ao lado da esposa Heloisa Faria.
- Marcelo Pereira de Barros. Piloto e proprietário da aeronave. Piloto da aeronave da empresa de táxi aéreo Aerotrip, que fazia viagens pelo Pantanal. "Sua ausência será profundamente sentida por todos nós", afirmou a empresa nas redes sociais.
Queda aconteceu no Pantanal
Avião caiu próximo da Fazenda Barra Mansa, informou o Corpo de Bombeiros. As causas do acidente ainda não foram identificadas pela polícia.
Todos os ocupantes da aeronave morreram no local.
