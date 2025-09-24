Arquiteto morto inovou com cidades-esponjas, estudadas pelo Brasil; entenda

O arquiteto chinês Kongjian Yu, morto na queda de um avião de pequeno porte no Pantanal de Mato Grosso do Sul, foi o criador do conceito mundialmente aclamado de 'cidade-esponja'. No ano passado, em visita ao país, após a tragédia no Rio Grande do Sul, ele disse que o Brasil poderia se tornar referência no tema. Agora, ele voava para o bioma brasileiro mais alagado para gravar um documentário sobre o tema junto com cineastas paulistas.

Entenda o conceito

Cidade-esponja é um modelo de gestão sustentável de águas pluviais capaz de salvar regiões de alagamentos. Adotado pelo governo chinês para lidar com problemas causados por mudanças climáticas e urbanização, o conceito foi explicado pelo colunista do UOL Carlos Nobre em coluna publicada em agosto de 2024 e apresentado como uma importante iniciativa de adaptação em nosso planeta em mudança.

A base do conceito é criar grandes espaços verdes em áreas urbanas para absorver a água (como uma esponja). O projeto urbanístico dessas cidades é pensado para melhorar a qualidade da água e aliviar os impactos das ilhas de calor. O sistema de drenagem dentro de uma área muito densamente ocupada e impermeabilizada pelo concreto e o asfalto passa a absorver, armazenar, purificar e reutilizar a água da chuva e dos rios —que seria potencialmente desastrosa.