Delegados atiram contra suspeito em tentativa de assalto em Pinheiros, SP

Três delegados atiraram contra um suspeito durante uma tentativa de assalto em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na tarde de hoje.

O que aconteceu

Suspeito foi baleado, mas conseguiu fugir. Os disparos ocorreram próximo a sede do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo) no cruzamento das ruas Padre Carvalho e Tucambira.

Três delegados voltavam de um café e seguiam por uma rua, quando foram abordados em uma tentativa de assalto. O suspeito anunciou o assalto e os delegados reagiram. A informação é da Polícia Civil.