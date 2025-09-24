Delegados atiram contra suspeito em tentativa de assalto em Pinheiros, SP

Três delegados atiraram contra um suspeito durante uma tentativa de assalto em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na tarde de hoje.
O que aconteceu
Suspeito foi baleado, mas conseguiu fugir. Os disparos ocorreram próximo a sede do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo) no cruzamento das ruas Padre Carvalho e Tucambira.
Três delegados voltavam de um café e seguiam por uma rua, quando foram abordados em uma tentativa de assalto. O suspeito anunciou o assalto e os delegados reagiram. A informação é da Polícia Civil.
Entre os delegados abordados, estava o diretor do Demacro, delegado Luiz Carlos do Carmo. Ele disparou seis vezes contra o suspeito, que deixou sua arma cair no momento da fuga.
A hipótese é que ele [suspeito] escolheu o alvo errado. Os delegados treinados se defenderam e houve uma troca de tiros, ele efetuou quatro disparos contra os delegados, e o delegado Luiz Carlos conseguiu reagir e efetuou seis disparos na direção do meliante, que largou a arma no local e foi embora.
Eduardo José Vendramel, delegado
Homem baleado deixou local de moto no sentido marginal Pinheiros. Equipes da polícia fazem buscas pela região para localizar o suspeito.
O UOL tenta contato com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública). Havendo manifestação, este texto será atualizado.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.