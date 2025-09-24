Gari morto: Justiça bloqueia bens de empresário após achar 'contas vazias'

Anteriormente, o Tribunal havia determinado o bloqueio de R$ 1,2 milhão em valores do casal. Essa determinação de bloqueio do valor milionário foi no âmbito da ação movida pela filha de 15 anos de Laudemir.

Apesar dos pedidos de bloqueios de valores, as contas de Renê e Ana Paula estavam praticamente esvaziadas. Foram encontrados apenas R$ 587,19 em contas no nome do casal, valor que a Justiça considerou "ínfimo" para reparar os danos causados pelo empresário à família de Laudemir. Por isso o bloqueio de bens.

Renê tinha menos dinheiro em conta do que a esposa, Ana Paula. O empresário somava R$ 219,41, enquanto a delegada tinha R$ 367,78.

Pedidos de indenizações

Duas ações de bloqueios foram impetradas pela defesa da família de Laudemir. Uma delas, movida pela filha de 15 anos da vítima, pede indenização por danos morais, custeio de tratamento psicológico por até dois anos em razão do trauma sofrido com a perda do pai, além do pagamento de uma pensão vitalícia.

A outra ação é movida em nome de Liliane, esposa da vítima. Ela afirma que, além do abalo emocional, a morte do marido "gerou severo impacto material, pois ele era o provedor da família"