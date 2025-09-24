Homem é suspeito de estuprar e matar mulheres grávidas e vulneráveis em MT

Polícia afirma que as provas contra o suspeito são "irrefutáveis". "Exame de DNA concluiu pela compatibilidade inequívoca entre o perfil genético de Reyvan da Silva Carvalho e o material coletado no corpo da vítima, constituindo prova irrefutável do estupro. O mesmo exame constatou que o DNA de Reyvan foi encontrado em cigarro recolhido no local do crime, vinculando-o diretamente à cena", afirma o inquérito assinado pelo delegado Bruno Abreu e enviado ao Ministério Público estadual.

Suspeito também foi visto nas câmeras de segurança da universidade no dia e horário do crime. De acordo com a polícia, Reyvan admitiu ter mantido relações sexuais com Solange, mas alegou que teria sido consensual, e negou ter matado a vítima.

Para a polícia, a versão apresentada pelo suspeito é falsa. "Essa versão é cabalmente desmentida pelas provas. O DNA no corpo e no cigarro no local vinculam o investigado diretamente à cena do crime", ressalta o inquérito policial.

"Abusador em série"

No mesmo inquérito, a polícia também suscitou a possibilidade de Reyvan ser um abusador em série. De acordo com a investigação, laudos periciais e depoimentos colhidos "comprovam que o investigado abusava sexualmente de mulheres em situação de vulnerabilidade, entre elas prostitutas, portadoras de transtornos mentais e gestantes, submetendo-as à conjugação carnal mediante violência".

Polícia destacou a periculosidade dele e pediu para manter sua prisão. "O indiciado encontra-se preso temporariamente por ordem judicial, em razão de investigações que apuram a prática de estupros seguidos de homicídios em desfavor de mulheres em situação de vulnerabilidade".