Cobradores de dívida morreram por politraumatismo e ferimento por arma

Advogada das famílias cita possível tortura aos cobradores de dívida. Josiane Monteiro Bichet disse ao UOL que teve acesso à declaração de óbito assim que os corpos foram liberados do IML. "Foi quando tivemos a informação de que eles, provavelmente, não teriam sido mortos dentro da Fiat Toro e que sofreram vários traumas, não morreram apenas pelos disparos de arma de fogo. Nós sabemos que alguns deles tinham inclusive afundamento de crânio", declarou.

Nós já sabíamos que esses suspeitos eram de alta periculosidade, mas não imaginávamos que eles poderiam chegar a tamanha crueldade, de submeter essas vítimas a intenso sofrimento antes de suas mortes. Isso trouxe uma tristeza muito grande para toda a família. O que a gente espera nesse momento é que essas pessoas sejam presas e respondam por todos os crimes praticados.

Josiane Monteiro Bichet

O laudo completo do IML ainda não foi concluído e a polícia não comentou sobre as especulações acerca da morte, porque a investigação está em sigilo. "Os corpos já estão iniciando a decomposição, o que dificulta essa análise preliminar", afirmou o delegado Gabriel Menezes no dia em que as vítimas foram encontradas.

Homens foram identificados com ajuda das vestimentas. Familiares foram chamados para fazer a identificação oficial dos corpos. Ninguém foi preso até agora.

Os amigos tinham saído de São José do Rio Preto (SP) e foram ao PR para cobrar uma dívida de R$ 255 mil, referente à compra de um imóvel. Os corpos estavam enterrados em uma área de mata. Local fica a 650 metros de onde o carro das vítimas foi achado, também enterrado, perto de Icaraíma (PR). Eles foram achados após um dia inteiro de escavações perto da Mata do Tenente, com ajuda de retroescavadeiras da prefeitura da cidade.