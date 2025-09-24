Delegada conferiu boletim horas antes de marido ser preso por morte de gari

Delegada suspeitava que o marido fosse o responsável pelo crime. Por volta das 14h37, antes de Renê ser preso, ela conversou com ele por WhatsApp e enviou um print de uma matéria sobre o crime com imagens do carro dela. Nesse momento, Renê ligou para a esposa e eles falaram por mais de sete minutos em uma chamada de voz. Não é possível saber o que eles conversaram.

Irmão questionou Ana Paula se o carro que aparecia na imprensa era o dela. Conforme a polícia, na tarde daquele dia, após o questionamento do irmão, a delegada respondeu que estava tentando descobrir se Renê tinha envolvimento no crime.

Corregedoria viu omissão e denunciou delegada

Para a Corregedoria da PCMG, Ana Paula sabia do crime, mas não avisou à polícia, tampouco prendeu o marido. A investigação aponta que naquele dia, ela ligou 23 vezes para Renê, das quais 17 foram atendidas.

Em depoimento à polícia, delegada negou ter conhecimento do crime. Para a Corregedoria da Polícia Civil, no entanto, ela sabia ou pelo menos suspeitava dos fatos e não cumpriu o papel de delegada.

Corregedoria indiciou Ana Paula por prevaricação. Esse crime é previsto quando um funcionário público usa o cargo que ocupa para retardar ou não praticar um ato de ofício em busca de interesse próprio. Ela será julgada administrativamente e poderá, entre outros, perder o cargo se for considerada culpada.