Caso Ultrafarma: MP denuncia mais 7, sendo 3 auditores e empresário

Gaieski pagou mais de R$ 6,6 milhões para a Smart Tax. Em troca, teve vantagens tributárias que somaram cerca de R$ 15 milhões. O empresário não está entre os denunciados porque fez um acordo de não persecução penal em que admite o pagamento de propina. Gaieski afirmou ter oferecido vantagens a servidores da Sefaz em pelo menos 46 ocasiões em troca de receber seus créditos de ICMS superfaturados e mais rápido.

Empresário preso foi apontado como sócio oculto da Smart Tax

Celso Eder Gonzaga de Araújo e a esposa dele, Tatiane Araújo, foram presos sob suspeita de lavagem de dinheiro em 12 de agosto. Na casa deles foram encontrados os maiores valores da operação, incluindo dois pacotes de esmeraldas e mais de um R$ 1 milhão em espécie.

Agora, empresário foi apontado pelo MP como sócio oculto da Smart Tax e "operador do esquema". Além dos valores, os agentes recolheram documentos com empresas envolvidas e, por meio deles, concluíram que Celso Eder fazia reuniões com supostos clientes da Smart Tax e "administrava os ativos obtidos ilicitamente". Por ser operador, ele tinha "camadas de proteção para mantê-lo distante do núcleo" do grupo, disseram os promotores Murilo Arrigeto Perez e Igor Volpato Bedone na denúncia.

Mais dois fiscais envolvidos

MP denunciou mais dois auditores fiscais da Sefaz. Marcelo de Almeida Gouveia, da 14ª Delegacia Regional Tributária de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, é um deles. O servidor direcionava o grupo na resolução de pendências fiscais relativas ao ressarcimento tributário, concluiu o MP. Ele foi preso preventivamente no mês passado.