Ação mira 'estelionato espiritual' por telemarketing no RJ; pastor é alvo

Essa organização criminosa em nada tem a ver com culto religioso. A intenção do grupo era arrecadar dinheiro e enganar os fiéis. Em depoimento, os fiéis declaram profunda decepção em razão de descobrir que na verdade foram enganados o tempo todo. Luiz Henrique Pereira, delegado da 76ª DP de Niterói

Polícia apreendeu celulares, dinheiro em espécie e cartões de crédito em nome de terceiros. Uma arma de fogo registrada em nome de Santini não foi apreendida. Segundo o delegado, a maioria das contribuições solicitadas não ia para a conta da igreja, mas para outras pessoas.

Quem é Henrique Santini

Ele se apresenta como pastor e publica mensagens de prosperidade nas redes sociais. Conhecido como profeta Henrique Santini, é líder da Igreja Casa dos Milagres, em São Gonçalo. Segundo a denúncia, ele divulga promessas de milagres voltados à vida financeira e afetiva dos fiéis.

Número de telefone é indicado para falar diretamente com ele. Em seus perfis públicos, há link para um canal no WhatsApp com 10 mil seguidores, onde ele oferece encontros diários, ao vivo, para enviar "uma palavra profética". Os interessados entram em contato em busca da resolução de conflitos.

Na manhã de hoje, ele publicou uma mensagem no Instagram. "Você será pego de surpresa por Deus, há tempo para tudo sim e hoje é o tempo da sua vitória", mostra a imagem. Nos comentários, internautas associaram de forma irônica a frase à operação policial. "Você foi pego hoje com surpresa, a casa caiu!! Nunca vi cobrar para orar, que Deus te visite hoje", disse uma pessoa. "O bom dia de hoje veio direto da polícia civil!", escreveu outra.