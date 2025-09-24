'Pagodeiro do PCC' é condenado a 32 anos por liderar fraudes em licitações

Gabriel dos Santos (PSD), que é ex-vereador, também foi condenado no mesmo processo. Ele pegou 28 anos, 7 meses e 18 dias de prisão por corrupção e fraude a licitações. Santos vai responder por fraude em contrato, corrupção passiva e fraude à licitação. O magistrado argumentou que as conversas de WhatsApp entre Vagner e Gabriel demonstram uma relação promíscua e indicam claramente um pacto corrupto entre os dois.

Ainda sobre a conduta do ex-vereador, o juiz escreveu. "A culpabilidade do réu é gravíssima. Como presidente da Casa, era seu dever primordial zelar pela legalidade e moralidade dos atos administrativos. Ao invés disso, utilizou seu poder para dar o aval final a prorrogações contratuais que sabia serem fraudulentas".

Antônio Carlos de Morais, apontado como cúmplice de Vagner, foi condenado a 28 anos, 7 meses e 18 dias de prisão. O MP apontou que as conversas interceptadas mostra Antônio e Vagner orquestrando a fabricação de orçamentos falsos, coordenando a atuação de suas empresas de fachada no pregão e planejando os pagamentos de propina.

Juiz afirmou que "as consequências do crime são graves". Na sentença, ele argumentou que o prejuízo "foi causado à Câmara Municipal de Arujá, cidade de menor porte, onde o impacto de desvios, ainda que não milionários, compromete de forma mais sensível o orçamento destinado aos serviços públicos".

O que dizem os réus

Gabriel dos Santos nega envolvimento nos crimes. A defesa do ex-vereador alega que sua atuação se limitou a atos formais de homologação, sem interferência no mérito dos certames, e que não há prova do recebimento de vantagem indevida.