Porcos na pista forçaram avião que caiu em MS a arremeter, diz bombeiro

Aeronave caiu próximo à Fazenda Barra Mansa, no Pantanal. Quatro pessoas estavam dentro do avião e todos morreram carbonizados.

O acidente ocorreu por volta das 18h30 de ontem. Equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, além dos bombeiros, trabalham em conjunto para elucidar as circunstâncias do acidente.

Além de Kongjian Yu, morreram os cineastas Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. e o piloto Marcelo Pereira de Barros. Os nomes das vítimas foram divulgados pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

A aeronave, um monomotor Cessna 175, foi fabricada em 1958 e comprada em 2015 pelo piloto Marcelo Pereira. Ela tinha capacidade para quatro pessoas e foi registrada para serviços aéreos privados, segundo registro de matrícula da Agência Nacional de Aviação Civil.

O monomotor tinha operação para táxi aéreo negada e só podia operar voos diurnos. Ela tinha situação de aeronavegabilidade normal e documentação em dia, válida até dezembro deste ano.

Luiz Ferraz era documentarista e sócio da Olé Produções, e Rubens Crispim Jr. trabalhava como diretor de fotografia. Em nota, a produtora lamentou o acidente. "A família lamenta profundamente o ocorrido e agradece as inúmeras mensagens de carinho e solidariedade recebidas neste momento de dor", afirmou.