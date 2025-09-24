1 em 4 mulheres no Brasil vê mais desafios do que vantagens em ser mulher

Para a maioria delas, hoje está melhor do que antes, mas essa percepção sofreu queda significativa. Um pouco mais da metade das entrevistadas (54%) disseram que a situação das mulheres está melhor atualmente em comparação ao passado. No entanto, apesar da maioria concordar com a afirmação, o número é menor em comparação aos anos anteriores em que a pesquisa foi realizada. Em 2001, 65% das mulheres concordavam com essa afirmação e em 2010, o percentual era de 74%.

Mercado de trabalho é onde a desigualdade entre homens e mulheres se expressa. A renda média das mulheres é 40% inferior à dos homens. Além disso, a proporção de mulheres com renda inferior a um salário mínimo é o dobro da dos homens. O relatório também cita que houve um "aprofundamento da informalidade entre as mulheres", enquanto há uma maior formalização entre os homens.

No geral, pesquisa mostrou que empobrecimento atinge mais as mulheres negras. O relatório mostra que 59% delas têm renda familiar de até 2 salários mínimos, cujo piso atualmente é de R$ 1.518. Além disso, os dados sugerem que são as mulheres negras que enfrentam maiores situações de pobreza e vulnerabilidade. Entre 2010 e 2023 houve um aumento de 50% de mulheres que são assistidas por benefícios e programas sociais. A maioria delas são mulheres negras.

Metade das mulheres diz já ter sofrido algum tipo de violência. O relatório diz que, a princípio, as mulheres não admitiram ter sofrido algum tipo de violência, mas que conforme as conversas evoluíam, quase todas as entrevistadas relataram algum tipo de violência por parte dos homens. Além disso, o racismo e assédio também apareceram como fatores. De forma espontânea, o principal tipo de violência sofrida é o físico, com 11% de menções. Já na pesquisa estimulada, a violência psicológica é a mais citada, com 43% das respostas. Para 69% delas, as consequências destas violências atingiram principalmente a saúde mental ou emocional.

A maior parte das mulheres não pede ajuda. 71% das entrevistadas vítimas de algum tipo de violência não registraram formalmente o caso. "Os principais argumentos para desencorajar as mulheres a denunciar foram '[ele é] o pai dos seus filhos'; 'ficaria preso pra vida inteira'", diz o relatório. Já 58% das mulheres que sofreram violência sequer pediram ajuda para alguém. Duas a cada 10 mulheres que foram orientadas a não denunciar, sendo que essa orientação partiu majoritariamente de pessoas da família (11%).

Para 1 em cada 4 mulheres o interesse em política diminuiu. Houve uma redução na percepção da importância da política para as mulheres. Em 2010, 80% afirmavam que a política tinha importância. Agora, o valor recuou para 71%. Além disso, a taxa de participação política entre mulheres é de apenas 8%. Essa participação engloba grupos, associações, coletivos, organizações, cooperativas, conselhos ou outros movimentos. Apenas um quarto das mulheres acham que a religião deve influenciar a política.