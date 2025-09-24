'Ele queria ser útil': homem morre e doa o corpo para universidade

A alma dele foi para o céu junto ao Pai e está lá com alegria, sendo cuidada. Nós, evangélicos, acreditamos que quando não houver mais o fôlego da vida, a alma irá junto ao Pai e a Jesus. Então, na hora que vi o último fôlego do meu marido, vi que estava abraçando um corpo sem alma, porque ela já tinha ido embora. Era um corpo sem vida. E um corpo sem vida ou é sepultado ou cremado. Mas, no caso do Ersio, foi além. Ele foi para o ensino e a pesquisa.

Elisabete Maria Miranda, professora

Com uma extensa carreira no direito, Ersio Miranda alimentava o desejo de contribuir para as pesquisas em prol da saúde humana desde muito tempo.

Foi durante uma aula de medicina legal que Ersio descobriu que cadáveres eram utilizados para a formação de novos profissionais de saúde. "Ele era muito preocupado com a educação e sempre foi muito estudioso. Quando ele soube que era possível doar o corpo em vida, insistiu em achar um caminho para fazer isso."

Natural de Maringá (PR), Ersio conseguiu oficializar o desejo de doação ainda em vida para o Paraná. Além de ser o estado natal dele, era também onde o sobrinho havia se formado em medicina, então seria uma forma de homenageá-lo.

Conversamos muito sobre essa decisão e eu falei: 'se Deus colocou isso no seu coração, então vai dar certo'. Pesquisamos, entramos em contato com a universidade e fomos para o Paraná em 2020 para finalizar a escritura de doação de corpo. Elisabete Maria Miranda, professora

Quase seis meses depois, a família teve uma surpresa: Ersio estava com câncer.