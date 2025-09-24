TCM dá 48 h para prefeitura de SP explicar contrato do Theatro Municipal

TCM aponta problemas no contrato desde 2021. O contrato com a Sustenidos foi firmado em 2020, mas conselheiros apontaram falhas no chamamento público que originou a parceria. A Corte determinou, ainda em 2021, que fosse lançado um novo edital.

Decisão foi mantida em recurso. O Plenário confirmou a necessidade de um novo processo seletivo, e a Fundação informou em 2023 que lançaria o edital. Apesar disso, a medida não foi cumprida pela administração municipal.

Sem o cumprimento, Tribunal emitiu alerta em fevereiro. Diante da demora, o Tribunal reforçou a cobrança e exigiu o cumprimento integral do acórdão que determinava a publicação de novo chamamento para a gestão do Municipal.

Em nota, TCM diz que exigências permanecem válidas. O tribunal destacou que, mesmo com a prefeitura alegando outro motivo para a rescisão, a obrigação de corrigir falhas na licitação de 2020 continua em vigor.

Sustenidos foi notificada e tem prazo para defesa, afirma Prefeitura. Procurada pelo UOL, gestão Nunes disse que a organização social foi comunicada na última sexta-feira e terá 15 dias para apresentar resposta. Além disso, afirmou que a OS "não apresentou até o momento um trabalho à altura da relevância do Theatro Municipal de São Paulo".

Novo edital está em consulta pública. A Prefeitura informou também que "está em consulta pública aberta à população até 30 de setembro a proposta de edital de chamamento público" para escolher a próxima organização gestora do Theatro Municipal.