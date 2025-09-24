Ventania quebra vidros de apartamento: morador ou condomínio paga prejuízo?

Construtora pode ser envolvida no caso? Segundo a advogada especializada em processo civil Renata Mangueira de Souza, não, mesmo que "esteja em período de garantia do imóvel, pois se trata de caso de força maior". A responsabilidade só iria para a empresa se houvesse defeito de fabricação ou instalação dos vidros.

No caso de apartamento alugado, quem paga é o proprietário. Normalmente, é ele quem arca com os reparos, ainda mais num caso de força maior previsível, mas inevitável. Mas é preciso observar as regras do contrato de locação. O inquilino pode ser responsável se houver causado dano por imprudência ou negligência.

Acordos podem ser considerados. Mesmo que a responsabilidade seja do proprietário, locador e inquilino podem fazer um acordo. O morador comunica o problema, e o proprietário providencia o conserto, eventualmente ajustando valores no aluguel futuro, se o contrato permitir. Ferri sugere outras possibilidades:

Entre proprietário e condomínio: se a responsabilidade for do condomínio (vício de manutenção), pode haver acordo para custear a reposição dos vidros.

Com a construtora: se houver garantia ou defeito, é possível acionar a construtora para reparar ou custear parcialmente a reposição.

"O locatário poderá solicitar que o proprietário conserte os vidros e, em caso de omissão, poderá fazer três orçamentos e efetuar o serviço (pelo menor valor) e descontar do aluguel", diz Souza, que é sócia do escritório Gasparini, Barbosa e Freire Advogados.

União entre moradores pode reduzir custos. Se o dano aos vidros ocorrer em mais de uma unidade, fazer um orçamento coletivo pode ficar mais econômico, além de facilitar negociações com fornecedores, construtora ou condomínio. Os moradores ainda podem pedir um laudo técnico para comprovar se a quebra foi causada por evento natural ou defeito estrutural e, ainda, registrar uma notificação formal do dano ao condomínio e à construtora, como provas para eventual ação judicial.