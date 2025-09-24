Acidente em MS: cineastas e arquiteto gravavam filme sobre cidades-esponja

Os cineastas Luiz Ferraz e Rubens Crispim Jr., que morreram em um acidente aéreo na tarde de ontem no Pantanal de Mato Grosso do Sul, acompanhavam o arquiteto e professor Kongjian Yu para a produção de um documentário sobre o trabalho dele.

O que aconteceu

Grupo estava na região gravando material para um documentário chamado Planeta Esponja. O filme tinha relação com o conceito de "cidades-esponja", pelo qual o professor Yu ficou mundialmente conhecido.

Ferraz era diretor do filme e Rubens era diretor de fotografia. Os dois acompanhavam o trabalho de Yu. A gravação era organizada pela produtora Olé Produções, da qual Luiz era sócio.