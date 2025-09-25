'Absurdo': estudiosos criticam bônus a policial que matar criminoso no RJ

"Iniciativas como essa tiram o foco da Polícia Civil da área de investigação", acrescenta especialista. Professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, José Cláudio Souza Alves acredita que a lógica por trás da "gratificação faroeste" baseou diversas políticas de segurança que falharam desde a ditadura militar.

Essa lógica de que, quanto pior as coisas ficam, mais dura deve ser a resposta nunca se comprovou na prática. No fim, termina piorando tudo ainda mais e realimentando esse ciclo vicioso

José Cláudio Souza Alves, professor da UFRRJ

Gratificação "perverte natureza do trabalho policial". Para Jacqueline Muniz, professora de segurança pública da UFF (Universidade Federal Fluminense), bônus aumenta chance de crimes forjados e acertos de contas por policiais e deve elevar valor de propinas negociadas pelo crime organizado com agentes corruptos.

Ministério Público Federal também questionou projeto. Em ofício enviado ontem ao governador, o órgão afirma que a "gratificação faroeste" favorece "incremento da letalidade policial", "representa flagrante retrocesso" e "não apresenta qualquer demonstração" de que promove o direito à segurança, entre outros problemas.

As políticas públicas de segurança pública devem ser encaradas da mesma forma que as políticas relativas a outros direitos --como saúde e educação--, e o êxito das políticas deve ser medido por dados e índices, cujas evidências oferecem elementos para avaliar o êxito na política adotada

Ministério Público Federal, em ofício ao governador Cláudio Castro (PL-RJ)

Procurados, o governo e a Polícia Civil do Rio não retornaram. O espaço segue aberto a manifestações. A legislação brasileira em vigor hoje não prevê que policiais matem criminosos —mas sim que prendam. Pela lei, agentes só podem atirar para matar em duas situações específicas: para se defender ou defender outra pessoa.