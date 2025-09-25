MP apreendeu quase R$ 900 mil em espécie em operação contra o PCC em SP

Ao menos R$ 859.151 foram recebidos por um dos postos investigados, segundo a investigação. O valor, de transações de cartão na maquininha, era diretamente transferido para a fintech BK Bank. Investigadores descobriram que o mesmo número de abertura de conta da BK Bank, alvo de operação do MP no dia 28 de agosto, constava no cadastro dos postos de gasolina. O dado foi conseguido após quebra de sigilo e com ajuda do banco onde os postos estavam cadastrados.

A fintech usada para lavar o dinheiro é a mesma que foi usada pelos suspeitos presos na megaoperação Carbono Oculto. Assim, a operação de hoje é um desdobramento da deflagrada em 28 de agosto. "O elo [entre as operações] é exatamente a fintech. Naquela operação [Carbono Oculto], eram mais de 1.200 postos de gasolina. Desta vez, quase 100 estabelecimentos de rede grande de franquias no Brasil que também eram utilizadas nesse esquema", disse o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, em entrevista coletiva hoje.

As investigações apontam sonegações de até R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais. Além de lavar dinheiro nos jogos de azar, redes de motéis também seriam usadas para ocultar a origem do dinheiro ilícito. Ao menos onze estabelecimentos da rede hoteleira foram identificados pelo MPSP como envolvidos no esquema.

Extensa rede de postos de combustíveis é usada para lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A Receita Federal identificou ao menos 267 postos ainda ativos, que movimentaram mais de R$ 4,5 bilhões entre 2020 e 2024, mas recolheram apenas R$ 4,5 milhões em tributos federais - o equivalente a 0,1% do total movimentado, percentual muito abaixo da média do setor. Também foram identificadas administradoras de postos que movimentaram R$ 540 milhões no mesmo período.

O UOL busca a defesa Flávio Silvério Siqueira. O BK Bank declarou que colabora com as investigações e informou que hoje "não houve cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços da empresa." O escritório Fernando José da Costa Advogados, responsável pela defesa do BK Bank, ressalta que a fintech é regulada e autorizada pelo Banco Central do Brasil, não possuindo qualquer relação com o crime organizado ou com as pessoas apontadas como investigadas.

Motéis foram usados para lavar dinheiro

Grupo criminosos também operava lojas de franquias, motéis e empreendimentos na construção civil. Mais de 60 motéis foram identificados, a maioria em nome de "laranjas", com movimentação de R$ 450 milhões entre 2020 e 2024.