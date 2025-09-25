Ataque a tiros deixa dois alunos mortos e três feridos em escola no Ceará

Dois alunos foram mortos e outros três ficaram feridos após um ataque a tiros em uma escola estadual de Sobral, no interior do Ceará, na manhã de hoje. Informação foi confirmada pelo governo do estado e secretaria de Segurança. Ninguém foi preso.
O que aconteceu
Adolescentes, de 16 e 17 anos, estavam no pátio da escola, no intervalo entra aulas, quando ataque ocorreu. O caso foi na Escola Estadual Luiz Felipe, no Bairro Campos Velhos. Idades e nomes das vítimas não foram divulgados. A Segurança Pública e Defesa Social do Ceará diz que tenta localizar os responsáveis.
Os feridos, também não identificados, foram levados a unidades de saúde da região. Eles são um adolescente de 16 e duas vítimas de 17 anos. O Samu prestou os primeiros socorros, mas não há detalhes sobre o estado de saúde deles. A Santa Casa da cidade informou que os três estão sendo atendidos, mas não deu detalhes sobre o estado de saúde deles.
Dois suspeitos chegaram em uma moto e efetuaram os disparos pela calçada da escola, atingindo as vítimas no estacionamento. PM e Polícia Civil do Estado foram acionadas e estão no local.
Até o momento, ninguém foi preso. A motivação e autoria do crime ainda não foi esclarecida.
Aulas de amanhã foram suspensas, informou a Seduc (Secretaria da Educação do Ceará). Pasta lamentou o caso e disse que alunos foram liberados das atividades. "A comunidade escolar também contará com suporte dos profissionais de Psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola e da própria Crede. A Seduc tem reforçado, constantemente, ações visando a segurança do ambiente escolar, tanto em termos físicos quanto psicológicos", diz a nota.
MEC colocou estrutura à disposição do município e Estado, diz ministro Camilo Santana. "Nossas equipes especializadas em situações de crise e violência extrema já acompanham o caso de perto, por meio do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares", informou.
Nossas equipes especializadas em situações de crise e violência extrema já acompanham o caso de perto, por meio do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Comunidades Escolares.-- Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) September 25, 2025
'Tragédia que entristece e choca', diz secretária de Educação, Eliana Estrela. "A Secretaria da Educação do Ceará está acompanhando de perto a situação, garantindo suporte psicológico e todo o apoio necessário à escola e às famílias", diz.
Governador do Ceará lamentou o caso e demonstrou 'profundo pesar' e 'indignação'. "Fato gravíssimo e intolerável. Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel", disse Elmano de Freitas (PT). Ele afirmou que pediu o envio de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos.
População pode denunciar anonimamente
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a população pode contribuir repassando informações que auxiliem nas investigações. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.
As denúncias também podem ser feitas para o número (88) 3677-4291, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.
