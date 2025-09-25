Ataque a tiros deixa dois alunos mortos e três feridos em escola no Ceará

Dois alunos foram mortos e outros três ficaram feridos após um ataque a tiros em uma escola estadual de Sobral, no interior do Ceará, na manhã de hoje. Informação foi confirmada pelo governo do estado e secretaria de Segurança. Ninguém foi preso.

O que aconteceu

Adolescentes, de 16 e 17 anos, estavam no pátio da escola, no intervalo entra aulas, quando ataque ocorreu. O caso foi na Escola Estadual Luiz Felipe, no Bairro Campos Velhos. Idades e nomes das vítimas não foram divulgados. A Segurança Pública e Defesa Social do Ceará diz que tenta localizar os responsáveis.

Os feridos, também não identificados, foram levados a unidades de saúde da região. Eles são um adolescente de 16 e duas vítimas de 17 anos. O Samu prestou os primeiros socorros, mas não há detalhes sobre o estado de saúde deles. A Santa Casa da cidade informou que os três estão sendo atendidos, mas não deu detalhes sobre o estado de saúde deles.