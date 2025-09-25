Avião que caiu no Pantanal voava fora do horário permitido, diz polícia

O avião que caiu na noite de anteontem em uma fazenda no Pantanal (MS) e deixou quatro mortos, só poderia voar durante o dia e pousou fora do horário autorizado para uso da pista. Informação é do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) e do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

O que aconteceu

A pista só pode ser utilizada até às 17h39, conforme as autoridades, e o acidente aconteceu por volta das 18h30. Testemunhas disseram aos investigadores que o avião sobrevoou a região durante todo o dia e fez vários pousos e decolagens.

Avião só poderia voar de dia porque não possuía os equipamentos necessários para se guiar no escuro. Morreram no acidente o renomado arquiteto chinês Kongjian, os cineastas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr., além do piloto Marcelo Pereira de Barros.