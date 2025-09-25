Casal abre mão do sexo em nome da fé: 'Sem beijos longos e camas separadas'

Segundo a especialista, há outras formas de prazer que podem ser contempladas dentro de um relacionamento.

Costumamos associar erótico à sexualidade, ao sexo, mas erótico é tudo aquilo que dá prazer, que preenche, às vezes pode ser comida, bebida, atividades físicas, trabalhos filantrópicos. Tem muita gente que é feliz com a vida que tem, com os prazeres que advém de atividades das mais diversas. Quando falamos de comportamento, nunca podemos eleger uma situação ou um caso, pois essa falta de prazer, no nosso discurso de pessoas desejosas, é diferente para pessoas que tem outros desejos, como servir a humanidade, por exemplo, e até desejos mais elevados, mas não tem interesse no desejo sexual.

Marcia Lawant Atik, psicóloga clínica, terapeuta sexual e de casal

Marcia ressalta que, caso não haja acordo entre o casal e a decisão seja unilateral, a abstinência sexual pode se tornar um problema.

"Sexo em um relacionamento parte de um contrato de possibilidades e desejos. Se a pessoa desejosa tem interesse sexual e não tem como canalizar, com certeza fica a angústia, alguma situação que traz dor ou desconforto, apesar que a prática sexual sozinha é possível, a descarga do desejo através do gozo ou de uma ejaculação é possível. Existe muito preconceito quando se fala de masturbação, mas é uma prática sexual que substitui a falta de sexo quando não há uma relação que permita ter vivência sexual", explica.

Para a terapeuta, que já atendeu casais com mais de 15 ou 20 anos sem sexo, a chave para um bom relacionamento está no equilíbrio das trocas entre os envolvidos.

"Se é um casal que tem uma vida de cumplicidade, parceria e objetivos em comum, com certeza terão um relacionamento saudável. Gosto muito de uma frase de Saint-Exupéry que diz: 'Amar não é apenas olhar um nos olhos do outro, mas, principalmente, ambos na mesma direção'. Acho que isso resume o que é um relacionamento saudável, com ou sem sexo".