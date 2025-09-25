'Salário faroeste': RJ propõe 150% de bônus a policial que matar suspeito

Proposta representa volta de "gratificação faroeste", implementada há 30 anos no RJ. Instituído em 1995 pelo governador Marcello Alencar (PSDB), o "pagamento por mérito" a policiais civis e militares bonificava agentes fluminenses por "bom desempenho" no combate a supostos criminosos, o que na prática foi um estímulo à letalidade policial no estado.

O antigo projeto foi abolido três anos após sua implementação e considerado um fracasso por especialistas em segurança pública. Isso ocorreu depois que um relatório de 1997 produzido pelo ISER (Instituto de Estudos da Religião) apontou para um aumento de execuções sumárias por policiais no Rio de Janeiro no período em que a bonificação esteve vigente. O estudo revelou ainda que o tráfico de drogas não diminuiu, e os números da violência, incluindo o de policiais mortos, aumentaram no estado naqueles anos.

Ministério Público Federal criticou emenda aprovada pela Alerj. Em ofício enviado ontem ao governador, o órgão aponta inconstitucionalidades na medida e avalia que a "gratificação faroeste" favorece "incremento da letalidade policial", "representa flagrante retrocesso" e "não apresenta qualquer demonstração" de que promove o direito à segurança, entre outros problemas.

O êxito das políticas públicas deve ser medido por dados e índices, cujas evidências oferecem elementos para avaliar o êxito na política adotada. (...) A evocação da letalidade policial como fator de promoção da segurança pública carece de qualquer comprovação, além de gerar efeitos contrários ao prometido. Ministério Público Federal, em ofício ao governador Cláudio Castro (PL-RJ)

Gratificação também é criticada por especialistas e parlamentares. A provável recriação do bônus foi classificada como "absurda" por especialistas consultados pelo UOL e gerou discussão entre deputados da base do governo Castro e parlamentares da oposição.