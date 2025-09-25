'Foi execução', diz secretário sobre morte de adolescentes no Ceará

Os dois adolescentes mortos hoje em uma escola estadual de Sobral, no interior do Ceará, foram executados. A afirmação é do secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá.
O que aconteceu
Secretário classificou episódio como parte de uma espiral de violência. "Repudiamos, lamentamos profundamente o fato da droga, nesse contexto da arma de fogo, impunidade, gerar toda essa espiral de violência", disse, em coletiva de imprensa.
Polícia Civil suspeita que o crime tenha sido premeditado. "A motivação a gente só vai encontrar na investigação, mas toda a movimentação dos dois na motocicleta, terem estacionado, irem para aquele local que a gente perde a visão no filme [gravação], me parece que sim, foi premeditado. A gente só não sabe com que antecedência eles premeditaram", afirmou Sá.
Secretário disse que um dos adolescentes mortos estava com drogas no bolso. Os policiais também encontraram com ele uma balança de precisão. A identidade do aluno foi preservada.
Outros três estudantes ficaram feridos e foram levados à Santa Casa de Sobral. Um deles, de 16 anos, responde por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubo, crime contra a administração pública e dano, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Dois feridos receberam alta e um continua internado na Santa Casa, mas não há detalhes do estado de saúde.
Quem são os adolescentes mortos
Os dois adolescentes mortos foram identificados como Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho e Victor Guilherme Sousa de Aguiar. Eles eram atletas amadores de futsal.
Luiz Cláudio jogava no Inter Futsal Sobral. "Um garoto alegre, sonhador, brincalhão, respeitador e amigo. "Nossas mais sinceras condolências a todos os familiares, amigos e colegas de treino", lamentou a escola, por meio de nota.
Prima também lamentou morte do adolescente. "Eu nunca vou superar sua morte. Apenas vou continuar com essa dor aqui no meu peito", compartilhou no Instagram. "Deus te receba de braços abertos, amigo", escreveu outra usuária da rede social.
Victor Guilherme integrava o elenco do Projeto VilaTN. "Apenas o tempo poderá amenizar a dor que preenche nossos corações nesse momento. A toda família, amigos e atletas de treino, prestamos nossas condolências. Que Deus conforte a todos", diz um trecho da nota divulgada pela escola.
Amigos e colegas lamentaram a morte. "Triste demais receber uma notícia de quem conhecemos e convivemos. Descanse em paz, 'VG'. Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos", escreveu um usuário do Instagram.
Ataque a tiros
As cinco vítimas estavam no pátio da escola, no intervalo entre aulas, no momento do ataque. Eles são alunos da Escola Estadual Luiz Felipe, no Bairro Campos Velhos. A Segurança Pública e Defesa Social do Ceará diz que tenta localizar os responsáveis.
Dois suspeitos chegaram em uma moto. Eles pararam na calçada da escola, atiraram e saíram.
Até o momento, ninguém foi preso. A motivação e autoria do crime ainda não foram esclarecidas.
