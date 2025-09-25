'Foi execução', diz secretário sobre morte de adolescentes no Ceará

Os dois adolescentes mortos hoje em uma escola estadual de Sobral, no interior do Ceará, foram executados. A afirmação é do secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá.

O que aconteceu

Secretário classificou episódio como parte de uma espiral de violência. "Repudiamos, lamentamos profundamente o fato da droga, nesse contexto da arma de fogo, impunidade, gerar toda essa espiral de violência", disse, em coletiva de imprensa.

Polícia Civil suspeita que o crime tenha sido premeditado. "A motivação a gente só vai encontrar na investigação, mas toda a movimentação dos dois na motocicleta, terem estacionado, irem para aquele local que a gente perde a visão no filme [gravação], me parece que sim, foi premeditado. A gente só não sabe com que antecedência eles premeditaram", afirmou Sá.