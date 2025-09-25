Justiça de SP dá prazo de 90 dias para Teatro Contêiner deixar terreno

Prefeitura diz que pretende usar espaço para construção de projeto habitacional. Em nota, a administração afirma que "o município já pleiteava a desocupação [do terreno] em razão da urgência para a construção de unidades habitacionais de interesse social, além de área de lazer para uma região degradada há décadas".

Juiz acatou parcialmente pedido municipal, por entender que prazo de 180 dias para companhia deixar terreno era "demasiado extenso". Ao determinar a desocupação da área em 90 dias, Delbianco justificou: "os bens estão destinados à construção de habitações de interesse social e de mercado popular, à revitalização da área, além de já terem sido ofertados outros imóveis pelo agravante para que os recorridos [cia Mungunzá] se instalem, viabilizando a continuidade de suas atividades".

Procurada, Cia Mungunzá diz que está em contato com área jurídica e deve se manifestar em breve. Ao UOL, um integrante do grupo afirmou: "A todo momento tentamos diálogo com a prefeitura, que parou de dialogar com a gente, em meio a essas ações, mas ainda estamos abertos para tentar resolver a nossa saída com dignidade, para um espaço que realmente ofereça tudo o que a gente construiu para a cidade de São Paulo".

Gestão da companhia abriu boletim de ocorrência contra prefeitura no início da semana. Na última terça-feira (23), a Mungunzá acusou a gestão Nunes de desrespeitar a decisão judicial que garantia a permanência do grupo na rua dos Gusmões, e iniciar a demolição do prédio de um antigo hotel que fica no mesmo terreno. O local é usado como oficina de serralheria e depósito de cenários e figurinos. À Folha de S.Paulo, a administração negou ter autorizado a ação em antigo hotel, que teria sido feita por empresa terceirizada (leia mais aqui).

Sobre a disputa

Prefeitura notificou grupo teatral duas vezes, em maio e agosto, para deixar o local em um prazo de 15 dias. A gestão alegava a necessidade da área para seu empreendimento habitacional popular, que prevê 95 apartamentos em um prédio de 14 andares, além de quadra esportiva e praça.