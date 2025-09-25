Morte de estudante trans: ossos em sítio do namorado não são humanos

Carmen está desaparecida desde 12 de junho. Desde então, a polícia já fez diversas buscas na cidade de Ilha Solteira, onde o crime ocorreu, inclusive com a ajuda da Marinha do Brasil. Até o momento, nenhum sinal do corpo da jovem foi identificado.

Apesar de não localizar o corpo, polícia trata caso como feminicídio. Os principais suspeitos pelo crime são Marcos Yuri, namorado da vítima, e o policial militar Roberto Carlos de Oliveira, que era amante de Yuri.

Marcos Yuri confessou o crime e apontou Roberto Carlos como comparsa. Em depoimento no mês passado, ele admitiu que matou Carmen após uma briga na casa dele. O suspeito relatou que recebeu ajuda de Roberto para executar o crime e que o PM foi o responsável por ocultar o corpo da vítima. Por isso, Yuri afirma não saber onde estão os restos mortais da namorada.

No mês passado, a defesa de Roberto Carlos disse que ele é inocente. O militar admitiu saber da morte de Carmen, mas culpou Yuri por todo o crime.

Cinco foram indiciados

Neste mês, a polícia indiciou cinco pessoas por participação direta e indireta no crime. Veja quem são: