Morte de gari: esposa diz que Renê, réu por agredir a ex, não é violento

Delegada também disse não ter visto Renê manusear armas de fogo na sua frente. O empresário, porém, foi filmado em algumas ocasiões em posse de armamentos, além de exibir o distintivo da Polícia Civil de Minas Gerais que era da esposa.

Polícia afirma que Renê tinha "fascínio" por armas e pelo cargo da esposa. A informação consta no inquérito policial remetido ao Ministério Público de Minas Gerais. Foi com base nesse documento que a Justiça tornou o empresário réu pela morte de Laudemir.

Renê tem histórico de violência

Apesar de Ana Paula dizer que o marido não é agressivo, ele tem antecedentes criminais por comportamento violento. No caso mais recente, Renê responde por lesão corporal grave na Justiça de São Paulo por agredir uma ex-companheira.

Vítima teve um dos braços quebrados por Renê, segundo MP. Durante a audiência de custódia pela morte de Laudemir no mês passado, ao ser questionado pelo juiz se responde a algum processo criminal, o empresário falou: