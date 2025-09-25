Não havia animais na pista de acidente que matou 4 no MS, indica polícia

Uma investigação preliminar da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul indica que não havia animais no momento da queda de um avião de pequeno porte, que deixou quatro pessoas mortas na região do Pantanal na terça-feira (23).

O que aconteceu

Porém, a possível presença de animais continua em investigação, segundo a Polícia Civil. As apurações iniciais apontam que houve uma tentativa de pouso da aeronave, seguida por uma arremetida, quando o piloto tenta voar novamente, de acordo com comunicado divulgado hoje.

Também é investigado o horário da tentativa de pouso. Ele teria ocorrido pouco mais de 30 minutos após o horário de operação da pista, localizada no município de Aquidauana, já à noite. A aeronave não possuía os equipamentos necessários para ser guiada no escuro.