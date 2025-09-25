Dono de rede de postos de combustíveis é alvo de operação contra o PCC

Ao menos R$ 859.151 foram recebidos por um dos postos investigados, segundo a investigação do Gaeco. O valor, de transações de cartão na maquininha, era diretamente transferido para a BK Bank.

Investigadores descobriram que o mesmo número de abertura de conta da BK Bank, alvo de operação do MP no dia 28 de agosto, constava no cadastro dos postos de gasolina. O dado foi conseguido após quebra de sigilo e com ajuda do banco onde os postos estavam cadastrados.

A fintech usada para lavar o dinheiro é a mesma que foi usada pelos suspeitos presos na megaoperação Carbono Oculto. Assim, a operação de hoje é um desdobramento da deflagrada em 28 de agosto. As investigações apontam sonegações de até R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais. "O elo [entre as operações] é exatamente a fintech. Naquela operação [Carbono Oculto], eram mais de 1.200 postos de gasolina. Desta vez, quase 100 estabelecimentos de rede grande de franquias no Brasil que também eram utilizadas nesse esquema", disse o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, em entrevista coletiva hoje.

Além de lavar dinheiro nos jogos de azar, redes de motéis também seriam usadas para ocultar a origem do dinheiro ilícito. Ao menos onze estabelecimentos da rede hoteleira foram identificados pelo MP-SP como envolvidos no esquema.

O UOL busca a defesa Flávio. Hoje, ao UOL, a BK Bank declarou que colabora com as investigações e informou que "não houve cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços da empresa." Confira a nota completa da empresa na íntegra abaixo.

Os mandados cumpridos hoje já tinham sido negados pela Justiça anteriormente. A princípio, a Comarca de Santos entendeu que o vínculo de Flávio com os jogos de azar era frágil. O Ministério Público recorreu, porém, informando que o foco da investigação era a lavagem de dinheiro constatada na ocasião e o pedido foi acatado.