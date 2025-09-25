Grupo invade prédio usando disfarces e perucas e faz arrastão em SP

Câmeras de segurança gravaram a movimentação do grupo, que tinha ao menos dez criminosos. Enquanto nove deles foram gravados pelas câmeras, um mantinha o porteiro e outros trabalhadores como reféns em uma salinha na entrada do prédio.

As imagens mostram que alguns dos suspeitos se disfarçaram com balaclavas e ao menos um deles usou uma peruca e se passou por mulher. Eles fugiram do local em ao menos três carros diferentes.

Após o crime, a polícia descobriu que um apartamento alugado duas semanas antes no condomínio foi usado como base para o grupo. Os suspeitos usaram documentos falsos e deram um caução de R$ 12 mil para entrar no local.

Até a manhã de hoje, seis pessoas foram presas por suspeita de envolvimento com o crime. O caso é investigado pelo Deic de Ribeirão Preto.

Um carro usado na fuga foi achado em um prédio na zona norte da cidade, onde o grupo teria alugado outro apartamento. Dinheiro, armas e perucas foram encontrados no segundo apartamento.