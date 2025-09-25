Youtuber troca tiros com a polícia e é preso no interior da Bahia

O youtuber Wellington Mattos, que conta com 155 mil inscritos na plataforma, foi preso ontem após trocar tiros com policiais civis em Feira de Santana, no interior da Bahia.
O que aconteceu
Os agentes realizavam buscas no bairro Feira X após uma denúncia sobre armas e drogas em uma casa, quando foram recebidos a tiros pelo homem. O influenciador, que também se identifica como pastor, estava no andar superior do imóvel e ameaçou atirar contra os policiais que se aproximassem, segundo a Polícia Civil.
Após um período de negociação, o suspeito desceu. Neste momento, ele teria tentado usar a companheira e uma criança como escudo humano, mas acabou se rendendo logo em seguida. A pistola calibre .380 utilizada pelo suspeito foi entregue aos policiais.
Dentro da casa, os investigadores apreenderam pés de maconha, munição e uma balaclava. O local foi periciado por equipes do DPT (Departamento de Polícia Técnica).
O youtuber foi autuado por tentativa de homicídio qualificado, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Ele foi submetido aos exames legais e permanece custodiado, à disposição da Justiça.
O UOL tenta localizar a defesa de Wellington. O espaço está aberto para manifestação.
Quem é o youtuber
Wellington Mattos publicava vídeos sobre polêmicas da comunidade evangélica. Porém, a última publicação, feita na terça-feira, falava de uma suposta ameaça contra ele e sua família.
No vídeo, ele diz que foi vítima de um golpe, aplicado por dois homens. Um desses homens seria filho de um policial.
Ele afirmou que seria alvo de uma operação da Polícia Civil da Bahia. "Eu sei que a Polícia Civil é uma instituição séria, mas tem outros, os 'laranjas podres'. Esses, podem tentar forjar para mim. Não vou deixar ninguém entrar na minha casa para ameaçar a mim e a minha família", disse.
O youtuber afirmou que fez um depósito de R$ 200 com a promessa de receber R$ 20 mil em troca. No entanto, os supostos golpistas teriam roubado o novo cartão que chegou após o depósito e gastou o equivalente a R$ 19 mil.
O UOL entrou em contato com a Polícia Civil sobre a acusação de Wellington. Se houver resposta, o texto será atualizado.
