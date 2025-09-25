Youtuber troca tiros com a polícia e é preso no interior da Bahia

O youtuber Wellington Mattos, que conta com 155 mil inscritos na plataforma, foi preso ontem após trocar tiros com policiais civis em Feira de Santana, no interior da Bahia.

O que aconteceu

Os agentes realizavam buscas no bairro Feira X após uma denúncia sobre armas e drogas em uma casa, quando foram recebidos a tiros pelo homem. O influenciador, que também se identifica como pastor, estava no andar superior do imóvel e ameaçou atirar contra os policiais que se aproximassem, segundo a Polícia Civil.

Após um período de negociação, o suspeito desceu. Neste momento, ele teria tentado usar a companheira e uma criança como escudo humano, mas acabou se rendendo logo em seguida. A pistola calibre .380 utilizada pelo suspeito foi entregue aos policiais.