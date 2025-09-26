Por que corte internacional vai julgar o Brasil pela morte de 96 bebês

UTI da Clipel registrava taxa de mortalidade de 33,1%, muito acima da média nacional. Para as famílias, esse índice evidencia a falta de fiscalização do Estado sobre prestadores privados conveniados ao SUS, conforme aponta o dossiê das Mães de Cabo Frio.

O que diz a clínica

A Clipel afirmou que não é parte no processo que tramita na Corte Interamericana. Em resposta ao UOL, a unidade disse que desconhece o teor das acusações e destacou que o caso foi analisado pela Justiça brasileira à época, com absolvição de médicos e do próprio hospital em duas instâncias, decisões já transitadas em julgado.

A clínica ressaltou que atua há mais de 30 anos na Região dos Lagos como referência em pediatria. Segundo a nota, segue protocolos sanitários vigentes e já realizou milhares de atendimentos a recém-nascidos, prematuros e crianças de todas as idades. "A Clipel se solidariza com todas as famílias das crianças que não resistiram e perderam suas vidas entre 1996 e 1997".

Reparação moral

A Corte pode impor medidas de não repetição, que são mudanças estruturais para evitar novas violações. Entre as providências apontadas pela Comissão Interamericana estão a criação de protocolos de segurança em UTIs neonatais, o fortalecimento da fiscalização de clínicas conveniadas ao SUS, a investigação sobre superlotação em leitos e o treinamento de profissionais de saúde com perspectiva de gênero, para coibir estereótipos que historicamente culparam mães pelas mortes.