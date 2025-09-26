Quem foi Cria, chefe do TCP morto, temido por moradores na Maré

Cria era conhecido como um dos criminosos mais violentos da facção. Ele era apontado por autoridades como responsável pela articulação de ataques a policiais e operações de confronto direto (leia mais aqui).

A ascensão de Cria na Maré foi marcada por episódios de violência, segundo moradores que vivem na comunidade. Edmilson Marques de Oliveira cometia homicídios banais, segundo a polícia. Ele tinha três mandados de prisão expedidos pela Justiça. Cria havia assumido o comando do TCP em maio, após a morte de Thiago da Silva Folly, o TH.

Suspeito foi morto em uma casa da Vila dos Pinheiros após um confronto com agentes, segundo a polícia. Em nota, a corporação informou que o suposto líder do TCP foi morto após atacar policiais durante uma operação "emergencial", realizada depois que investigadores identificaram a possibilidade de uma invasão de criminosos da facção a uma comunidade dominada por grupo rival.

Cria era monitorado pelas forças de segurança há dois meses

Traficante já era monitorado pela inteligência da polícia há 60 dias. "Nesta sexta, percebemos uma movimentação atípica no Complexo da Maré, mostrando que uma invasão ao Morro dos Macacos era iminente", destacou Felipe Curi.

Secretário afirmou que "tirar essa pessoa de circulação é muito importante". "Por conta da relevância dele na facção e pela sanha expansionista que ele tinha, porque era considerado um homem da guerra do TCP e que planejava todas essas guerras por disputa territorial", completou Curi durante entrevista coletiva.