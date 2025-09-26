30 carros, armas e R$ 3 milhões: família acusada de agiotagem é presa na BA

Um pai e seus dois filhos - de 55, 36 e 27 anos — foram presos hoje em Jequié, no interior da Bahia, suspeitos de formarem um grupo de agiotagem no estado.

O que aconteceu

Polícia Civil apreendeu R$ 3 milhões em espécie com a família. Também foram encontrados 30 veículos, joias avaliadas em R$ 500 mil, além de sete armas de fogo, entre pistolas, revólveres e carabinas.

Investigações começaram há um ano após a denúncia de um médico que afirmava ter sido vítima do grupo com a esposa. O casal mora em Vitória da Conquista, também no interior da Bahia, e teria perdido o equivalente a R$ 3 milhões em veículos e imóveis.