Um dos atiradores que teriam matado Ruy Ferraz está preso, diz Derrite

O secretário de segurança pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse que há indícios de que um dos suspeitos presos na última semana é um dos atiradores responsáveis pela morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz.
O que aconteceu
Derrite disse que o "maior indício" é que Rafael Marcell Dias Simões, o Jaguar, seja um dos atiradores. O secretário falou para a imprensa durante o Simpósio Nacional de Segurança Pública, na Associação Comercial de São Paulo.
Informações apreendidas no celular de outro suspeito preso levaram a identificação de Jaguar. Segundo investigação preliminar, Luiz Henrique Santos Batista, o Fofão, teria ajudado na fuga do suposto atirador, o levando entre os endereços utilizados pelo grupo criminosos para operacionalização do assassinato.
Investigação aguarda exame de balística para comparar projéteis. Balas de fuzil foram encontradas intactas no corpo do ex-delegado.
O atirador que a gente pode cravar, que é o maior indício, é o Jaguar que tá preso. Esse a gente pode cravar porque além do termo de depoimento de um dos presos, no aparelho celular dele foram extraídas informações que apontavam que ele [Fofão] havia levado o Jaguar para outro endereço, e que ele seria um dos atiradores.
Guilherme Derrite
Jaguar, 42, está preso desde o dia 20 de setembro. Ele se entregou em São Vicente após ter mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Até o momento, oito pessoas foram presas por suspeitas de participação no crime e quatro seguem foragidas.
O ex-delegado Ruy Ferraz Fontes foi assassinado após uma perseguição. Secretário de administração de Praia Grande, ele saia do trabalho quando sofreu uma emboscada por criminosos que o seguiram e dispararam dezenas de vezes contra seu carro.
A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Jaguar. O espaço segue aberto para manifestação.
Atiradores seriam da 'Restrita Tática'
Secretário disse que atiradores podem compor cúpula do PCC especializada em atentados. Membros da "Restrita Tática" são treinados para matar autoridades, segundo Derrite.
Criminosos da Restrita Tática têm armas e treinamentos específicos. O UOL apurou anteriormente que a ação responsável pela morte do ex-delegado foi "coisa de quem sabe".
A gente não pode subestimar a organização criminosa, temos que enfrentar as organizações criminosas com muita inteligência e com tolerância a zero
Guilherme Derrite
