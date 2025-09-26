Um dos atiradores que teriam matado Ruy Ferraz está preso, diz Derrite

O secretário de segurança pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse que há indícios de que um dos suspeitos presos na última semana é um dos atiradores responsáveis pela morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz.

O que aconteceu

Derrite disse que o "maior indício" é que Rafael Marcell Dias Simões, o Jaguar, seja um dos atiradores. O secretário falou para a imprensa durante o Simpósio Nacional de Segurança Pública, na Associação Comercial de São Paulo.

Informações apreendidas no celular de outro suspeito preso levaram a identificação de Jaguar. Segundo investigação preliminar, Luiz Henrique Santos Batista, o Fofão, teria ajudado na fuga do suposto atirador, o levando entre os endereços utilizados pelo grupo criminosos para operacionalização do assassinato.