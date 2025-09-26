Preso em aeroporto no Brasil receberia R$ 17 mi para ir com mala à Suíça

Foram encontradas duas embalagens plásticas com 4,25 quilos de drogas após a inspeção em sua mala, segundo o MPF. O material estava forrado com papel carbono e melados de substância oleosa. Os laudos periciais resultaram positivo para cocaína.

Acusado relatou que viajou do Canadá para São Paulo, local onde recebeu a mala. No interrogatório, segundo o MPF, o homem confessou que iria receber a quantia de US$ 3,2 milhões (aproximadamente R$ 17 milhões) para transportar o material até Genebra, na Suíça, com parada em Lisboa e escala prevista em Londres, na Inglaterra.

O MPF disse que a comprovação do crime está certificada pelos termos de depoimento dos policiais federais, pelos laudos periciais e pelos termos de apreensão. A autoria é considerada incontestável, decorrente da situação de flagrância e da confissão do acusado. O órgão ainda pediu a comunicação da denúncia à embaixada do Canadá para conhecimento e acompanhamento.