Quem era 'Nego Mimo', líder do PCC que teria jurado Ruy Ferraz de morte

Cleberson Paulo dos Santos, conhecido como "Nego Mimo", era considerado um dos criminosos mais influentes em liberdade ligados ao PCC. Ele foi morto nesta terça-feira (23) em uma ação do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Nego Mimo tinha uma longa ficha criminal. Ele já havia sido condenado por homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas, corrupção de menores e uso de documentos falsos. Preso, chegou a se beneficiar de uma saída temporária, mas não retornou ao sistema prisional.

Ele era apontado como integrante do chamado "Bonde dos 14". O grupo reunia os criminosos mais importantes do PCC que permaneciam atuando fora das cadeias, segundo o secretário de Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite.